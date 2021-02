Marvel, Blade: un cameo di Wesley Snipes? Ecco a quali condizioni

Sappiamo già che i Marvel Studios sono al lavoro sulla loro versione del personaggio di Blade con protagonista il due volte Premio Oscar Mahershala Ali, ma sappiamo anche che il suo interprete storico, ovvero Wesley Snipes, ha più volte affermato di essere aperto a un'eventuale apparizione in un cameo del film, ma solo a certe condizioni.

Dopo aver dichiarato che lui sarà sempre Blade, Wesley Snipes ha chiarito che una sua eventuale apparizione nel nuovo franchise di Blade prodotto dai Marvel Studios avverrà solo a determinate condizioni: "Non si può mai sapere. Con le giuste condizioni sono aperto a interpretare chiunque. So bene che le persone mi associano ormai a quel ruolo. La comunità di Blade là fuori si identifica con quel ruolo, questi individui dalle capacità straordinarie che si fanno chiamare Daywalker e che fanno più cose allo stesso tempo, hanno talenti incredibili. Quindi continueremo così...".

Chissà se Wesley Snipes sia in trattative non solo per il Blade della Marvel ma anche per riportare il suo Blade in questo nuovo universo cinematografico, dato che è ormai certo che film come Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Spider-Man 3 introdurranno il multiverso nell'MCU.

Nel frattempo, Snipes ha svelato recentemente che prima di Blade sarebbe dovuto essere Black Panther: "Il nostro principale concorrente era di proprietà della Warner, e stavano uscendo con i film di Superman e i film di Batman ... Eravamo là fuori in difficoltà dopo i fallimenti di Howard e il destino del mondo e The Punisher. Alla fine non abbiamo trovato né la giusta sceneggiatura né il giusto regista. E poi era ancora troppo presto, la tecnologia non permetteva di produrre un film del genere su un mondo così visionario".

Blade della Marvel non dovrebbe arrivare prima del 2022/2023.