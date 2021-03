Marvel: e se Black Widow con Scarlett Johansson creasse i Secret Avengers?

Durante Avengers: Infinity War abbiamo avuto modo di vedere come, in seguito agli eventi di Captain America: Civil War, gli Avengers fuggitivi (quelli, insomma, decisi a non rispettare gli accordi di Sokovia) avessero formato un loro gruppo alternativo a quello capitanato da Tony Stark, fedele agli accordi presi con il governo.

Di quel gruppo dalla vita piuttosto breve (l'arrivo di Thanos bastò a rimettere le cose al proprio posto) Black Widow era uno dei membri più importanti: la nostra Natasha Romanoff, dopo aver fatto ritorno nel suo Paese natale ed essersi riunita con la sua famiglia, era infatti tornata a dare man forte a quei compagni di viaggio con cui aveva condiviso tante avventure, contribuendo quindi alla fondazione di quelli noti ai fan come Secret Avengers.

Possibile, dunque, che il film in arrivo ci mostri proprio la genesi del gruppo "clandestino"? È infatti piuttosto chiaro che in Black Widow vedremo Natasha dire addio nuovamente (stavolta, purtroppo, per sempre) ai membri della sua famiglia, magari anche in maniera piuttosto burrascosa: la cosa sarebbe dunque un assist perfetto per mostrarci, anche soltanto in una scena post-credit, la formazione del gruppo che ritroveremo poi durante le prime scene di Avengers: Infinity War.

Vi piacerebbe una sorpresa di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti! Nelle nuove immagini inedite di Black Widow, intanto, ci sono tutti i personaggi inediti che compariranno nel film; Disney, nel frattempo, sembra aver confermato la data d'uscita di Black Widow.