Marvel, che fine ha fatto Black Knight? Kit Harington non ha buone notizie dopo Gli Eterni

Dopo l’ipotesi di poter vedere Black Night nella fase 5 del MCU, l’idea sembra essersi arenata, e Kit Harington non è messaggero di buone notizie purtroppo.

L’attore, apparso per la prima volta in Eternals, sembrava prossimo a dover assumere definitivamente il ruolo del cavaliere nero all’interno del Marvel Cinematic Universe. Ma le nuove dichiarazioni della star del Trono di Spade a ScreenRant hanno portato le speranze vicino allo zero. Queste le sue parole:

“Spero che facciano qualcosa con quel personaggio. Penso che il personaggio sia affascinante e brillante. E adoro la sua traiettoria nei fumetti. Mi piace l'idea di un bravo ragazzo che viene trasformato in cattivo dal suo superpotere. Penso che sia geniale. Non sono sicuro che abbiamo avuto un protagonista di questo tipo; quindi, penso che sia un'idea davvero forte. Mi piacerebbe che lo rivisitassero. Non lo so, però. La risposta onesta è che al momento non c'è nulla in cantiere. Se decidessero di utilizzare il personaggio in qualcosa, o come personaggio solista, ne sarei molto entusiasta. Ma non credo che sia previsto al momento.”

Allo stesso modo, pare che anche gli Eterni non siano destinati ad avere un seguito, almeno secondo le notizie più recenti. Ma quali supereroi faranno parte del nuovo team dei Marvel Studios?

