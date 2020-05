Marvel, Becky Lynch della WWE apparirà in un nuovo film: tutti i dettagli

A quanto pare un'altra Superstar WWE starebbe per fare il suo debutto nel mondo dei cinecomic: Becky Lynch, attuale campionessa femminile di RAW, dovrebbe apparire in uno dei prossimi film targati Marvel.

Le voci provengono da Kris Tapley, collaboratore di Variety e ora presentatore del podcast Call The Sheet di Netflix, che retwittando un post del profilo di Billions la serie tv di Showtime in cui si pubblicizzava la presenza di Becky Lynch, ha commentato: "Becky Lynch sta attirando l'attenzione di Hollywood. (Psst: Sarà anche in un certo film di Marvel di prossima uscita...)".

Beh, se non è un teaser questo.

Non solo non sappiamo se qui si parla di un film Marvel/Sony o dei Marvel Studios, ma con il rinvio di Black Widow e i generali cambi di calendario, potrebbe trattarsi virtualmente di uno qualsiasi dei progetti dei due studi cinematografici.

Il termine "prossimo" (o imminente, se vogliamo), dopotutto, non restringe troppo il campo.

Di certo sappiamo che le pellicole più vicine nel tempo sono per l'appunto Black Widow, Gli Eterni, Shang-Chi e La Leggenda dei 10 Anelli e Thor Love & Thunder per quanto riguarda il MCU, e tra quelle Sony avremmo Morbius e Venom: Let There Be Carnage.

Forse il più "vicino" alla realtà della superstar WWE potrebbe essere Shang-Chi, considerata anche la presenza di un torneo di arti marziali nel film (che ok, non è la stessa cosa, ma le doti atletiche non si disdegnano, no?) o magari, perché no, anche Black Widow. Ma se fosse stata la seconda, con tutta probabilità (ma non necessariamente), la WWE avrebbe iniziato a pubblicizzare la presenza di un suo atleta nella pellicola prima del rinvio di quest'ultima, e ciò non è effettivamente avvenuto (per via del Coronavirus?).

Ma queste sono solo supposizioni, e non è detto che vadano anche solo vicino alla realtà.

Certo è che, a meno che non si sbottoni prima qualcuno, dovremo aspettare di tornare in sala per scoprirlo.