Marvel battuta da GTA6: il trailer è più visto degli ultimi 4 film MCU

Una batosta dopo l'altra: il 2023 è l'anno nero dei Marvel Studios. Dopo che The Marvels ha ottenuto l'incasso più basso dell'MCU, sembrerebbe che i numeri dei suoi ultimi film siano stati battuti persino da chi gioca in un altro campionato.

Il trailer di GTA6 ha raggiunto oltre 104 milioni di visualizzazioni in appena 24H battendo i Marvel Studios e raccogliendo più view degli ultimi 4 film Marvel usciti tra cui The Marvels, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Black Panther 2 e Guardiani della Galassia Vol 3. Una precisazione è doverosa: GTA V è uscito ormai dieci anni fa, e i fan attendevano con ansia il trailer il sesto capitolo della saga videoludica. Ci aspettavamo numeri folli per GTA6 ma non tali da batter così tanti record: il trailer, infatti, è il video non musicale più visto nella storia di YouTube!

Come se non bastasse, gli utenti su Twitter non ci hanno pensato due volte a punzecchiare ancora una volta i recenti risultati Marvel, non di certo brillanti: "Anche GTA 6 ha una grafica migliore di quella Marvel", si legge in un tweet. Dal canto proprio, i Marvel Studios guardano con più ottimismo al 2024 ma forse l'ultima novità Marvel Spotlight punta più alla quantità che alla qualità.