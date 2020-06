Marvel, Avengers uniti contro Doctor Doom in questo incredibile fan poster

In questo periodo di sale chiuse e di attesa verso i prossimi film del Marvel Cinematic Universe, con Black Widow rimandato a novembre, i fan si sono sbizzarriti nella creazione di alcuni incredibili fan poster, uno dei quali ritrae proprio gli Avengers, gli eroi più potenti dell'universo, contro la minaccia del Doctor Doom.

Nel nuovo e accurato fan poster vediamo proprio gli Avengers uniti per affrontare la minaccia di Doctor Doom (Dottor Destino nell'edizione italiana) che si erge in cima a una pila di teschi e preannuncia l'arrivo dell'adattamento cinematografico di Avengers: Secret Wars, miniserie a fumetti scritta da Jonathan Hickman e disegnata da Esad Ribić risalente al 2015 che conclude proprio la storia de I Fantastici 4 e dove proprio il Dottor Destino svolge un ruolo centrale.

Come sappiamo, prima che la 20th Century Fox venisse acquisita dalla Disney era al lavoro su un film standalone su Destino sviluppato da Noah Hawley (già autore di Legion e Fargo) che ormai sembra essere stato definitivamente accantonato in favore proprio dell'ingresso futuro dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe. Gli ultimi rumor suggeriscono che tale ingresso possa verificarsi già in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, così come l'introduzione degli X-Men.

"Gli X-Men e i Fantastici 4 del Marvel Cinematic Universe saranno principalmente basati sulle loro versioni di Terra-1610. John Krasinski e Giancarlo Esposito potrebbero dar volto ad alcuni personaggi principali. Ultimatum non verrà adattato per il Marvel Cinematic Universe", questo è quello che è stato dichiarato da Roger Wardell.

Nel frattempo si continua a parlare dell'ingresso di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe; vediamo, invece, che aspetto avrebbero gli eroi Marvel con il loro costumi dei fumetti.