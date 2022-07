Marvel, Avengers Secret Wars in arrivo? I Russo si lanciano: 'Sarebbe una grande sfida'

Secondo molti fan la Marvel annuncerà Secret Wars come prossimo crossover del MCU al San Diego Comic-Con 2022, e anche i fratelli Russo, già registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, sembrerebbero pronti ad accettare la sfida.

Nel corso di una recente intervista con Deadline per l'uscita del loro nuovo film, l'action The Gray Man in arrivo su Netflix, i due fratelli registi hanno infatti dichiarato che proprio Secret Wars è il titolo che li spingerebbe a tornare in casa Marvel:

"Il nostro amore per la Marvel si basa sui fumetti che abbiamo letto da bambini e sui fumetti di cui ci siamo innamorati strada facendo. L'unica serie per il quale il nostro amore non si è mai spento, nel corso degli anni, è stata Secret Wars", ha detto Joe Russo. "Un film così sarebbe incredibilmente ambizioso. Sarebbe più grande di Infinity War ed Endgame messi insieme, questo è certo. Sarebbe un'impresa enorme e, beh, quei due film sono stati molto, molto difficili da realizzare. Provare ad immaginare di realizzare altri due film, per giunta più grandi di quei due ... sarebbe una bella sfida".

I Marvel Studios non hanno ancora ufficializzato i propri piani per il futuro della saga, ma lo faranno la prossima settimana con due panel dedicati al MCU al Comic Con di San Diego, che si terrà da giovedì 21 a domenica 24 luglio: secondo voi quali sorprese avrà preparato Kevin Feige per la Fase 5 e oltre? Ditecelo nei commenti.