Marvel, gli Avengers schierati con Biden: presenti alla raccolta fondi con Kamala Harris

Anche gli Avengers sono scesi in campo durante la campagna elettorale che precede le imminenti elezioni presidenziali statunitensi, schierandosi apertamente con Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca. Alcuni membri del cast MCU ha presenziato ad una raccolta fondi con la senatrice Kamala Harris, candidata alla vice-presidenza.

Nel corso dell'evento Harris ha ricordato il compianto Chadwick Boseman:"Voleva onorare la sua vita e il suo ricordo. Chadwick e io abbiamo frequentato la Howard University e penso a lui tutto il tempo, ci sono monumenti e memoriali per lui in tutto il campus ed era un caro amico".

Inoltre la senatrice ha condiviso il pensiero di Cap America, Chris Evans, su Donald Trump. La sera prima dell'evento l'attore aveva dichiarato:"Penso che il pesce marcisca dalla testa in giù" riferendosi all'attuale presidente.



"Non potrei essere più d'accordo con te sul pesce" ha risposto Harris. La senatrice ha chiacchierato virtualmente con Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Black Widow), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Paul Rudd (Ant-Man) e Zoe Saldana (Gamora). Con donazioni a partire da 1 dollaro, l'evento è stato organizzato anche per consolidare i democratici con un biglietto da visita di spicco da presentare ai propri elettori, a pochi giorni dal voto.

"Prima di tutto sono una grande fan, quindi sono come una bambina in questo momento con voi tutti ragazzi insieme. E Don [Cheadle] è un amico da molto tempo, e Bridig [la partner di Cheadle]. Voglio solo ringraziarvi ragazzi per quello che state facendo per mettervi in gioco, per essere così coinvolti e per parlare in questo modo perché certamente non è necessario. E siete tutti così talentuosi" ha dichiarato Kamala Harris.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Avengers: Endgame e la recensione di Avengers: Infinity War.