Marvel, ecco quali Avengers potrebbero apparire negli show Disney+

Il Marvel Cinematic Universe è sempre stato un lavoro di squadra: che si tratti di film corali come i vari Avengers o di film stand alone, di rado non abbiamo assistito all'apparizione di più di un membro della squadra. Politica che, immaginiamo varrà anche per gli show in arrivo su Disney+.

Cerchiamo allora di capire, al netto di quelli ovvi, quali saranno gli Avengers che potranno fare la loro comparsa nelle serie che sbarcheranno nei prossimi tempi sulla piattaforma streaming targata Disney: i nomi di certo non mancano.

Difficile, ad esempio, immaginare che in She-Hulk il buon Bruce Banner non faccia capolino almeno una volta, essendo cugino della protagonista Jennifer Walters; si è parlato più volte, inoltre, del possibile intervento di Doctor Strange in WandaVision: qualcuno ha addirittura ipotizzato che il personaggio di Benedict Cumberbatch possa essere il villain dello show.

Sempre in WandaVision non è impossibile che faccia la sua comparsa Clint Burton, che con Scarlet Witch ha costruito negli anni un rapporto piuttosto stretto: lo stesso che potrebbe portare Ant-Man a timbrare il cartellino in qualche episodio di Hawkeye (sempre che la serie non venga cancellata, viste le recenti tristi vicende che hanno coinvolto Jeremy Renner).

Quasi ovvio, inoltre, vedere la Captain Marvel di Brie Larson in Ms. Marvel, la cui protagonista è una grandissima fan di Carol Danvers; stando a quanto visto nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home, inoltre, è probabile un intervento di Nick Fury e del suo SWORD in WandaVision.

Cosa ne pensate? Riuscite ad immaginare altri ospiti che potrebbero fare la loro comparsa in uno degli show Disney+? Tornando al grande schermo, invece, si parla di un possibile adattamento di Ultimatum per il Marvel Cinematic Universe; i fan, intanto, sono impegnati a decidere chi sia più forte tra Captain Marvel e Scarlet Witch.