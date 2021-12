Marvel, gli Avengers cantano Decks the Hall nel nuovo video natalizio

Gli eroi si vedono anche in tempo di pace: con la minaccia di Thanos ormai alle spalle ed un multiverso che non ha ancora iniziato a far danni (anche se il countdown è agli sgoccioli), dunque, perché non godersi un Natale all'insegna dell'allegria e della spensieratezza? I nostri Avengers ci provano con un video decisamente singolare.

Mentre Stellan Skarsgard difende i film dell'MCU, dunque, Hulk, Captain Marvel, Thor e soci omaggiano i propri fan intonando in un video una versione piuttosto particolare di Decks the Hall. Non aspettatevi, però, sedute in sala d'incisione o operazioni simili: la versione Marvel del celebre canto natalizio è infatti stata realizzata montando a dovere spezzoni tratti da vari film del franchise, facendo sì che il tutto combaciasse perfettamente con musica e testi.

Dai già citati Hulk, Thor e Captain Marvel ad Iron Man, Nebula, Loki, Hank Pym, Sam Wilson, Doctor Strange e tanti altri ancora (compreso qualche villain), proprio tutti hanno voluto prender parte a questo piccolo omaggio che apre ci ricorda l'avvicinarsi del fatidico 25 dicembre.

Cosa ne dite? Esame canoro superato? Diteci la vostra nei commenti! Canti natalizi e clima festivo a parte, comunque, qualcuno continua ad immaginare Keanu Reeves nell'MCU: in una nuova fan-art l'attore diventa Ghost Rider.