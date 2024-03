Marvel, gli Avengers degli anni '90 nel trailer dell'IA: i nomi vi faranno sognare!

Che ci piaccia o meno, l'Intelligenza Artificiale è parte sempre più integrante del nostro mondo: perché, dunque, non sfruttarne le capacità per dar vita almeno per qualche istante ai nostri sogni più irrealizzabili? Qualcuno, ad esempio, ha pensato bene di chiedersi chi avrebbe fatto parte degli Avengers negli anni '90.

Dopo aver dato uno sguardo al Marvel Cinematic Universe degli anni '70 qualche settimana fa, eccoci dunque a fare un salto avanti di un paio di decenni: chi sono, quindi, gli attori che avremmo potuto vedere come protagonisti del franchise durante l'ultimo decennio del secolo scorso? I nomi, neanche a dirlo, sono davvero clamorosi!

Dal Nick Fury interpretato da Morgan Freeman al Tony Stark di Tom Cruise (sì, questa era davvero telefonata), passando per il Captain America con il volto di Brad Pitt, ma anche per l'allora enfant prodige Leonardo DiCaprio chiamato ad interpretare Spider-Man; ecco quindi l'Ant-Man di Ben Stiller, il Doctor Strange di Johnny Depp, il Black Panther di Denzel Washington, la Black Widow di Angelina Jolie, la Scarlet Witch di Winona Ryder e tanti, tanti altri ancora! Cosa ne dite? L'MCU attuale reggerebbe il confronto con al sua versione anni '90? Diteci la vostra nei commenti! Tornando ai giorni nostri, intanto, qui trovate l'elenco di tutti i film Marvel attualmente in sviluppo.

