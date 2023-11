Marvel: sarà l'autore di Loki 2 a scrivere Avengers: The Kang Dynasty e Secret Wars?

Ora che gli scioperi di Hollywood sono terminati, i Marvel Studios possono tornare a lavorare per dare corpo al futuro del franchise Marvel Cinematic Universe e in particolare al maxi-evento culmine della Saga del Multiverso, ovvero i film crossover Avengers: The Kang Dynasty e Secret Wars.

I due nuovi film degli Avengers hanno cambiato autori nel corso dell'estate, con Jeff Loveness e Michael Waldron che lasceranno il compito di scrivere Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars a qualche altro collega la cui identità è ancora sconosciuta (non è chiaro se i due autori nel frattempo saranno assegnati ad altri progetti MCU né se hanno già consegnato una bozza per le sceneggiature dei rispettivi film, sebbene vale la pena notare che l'inizio delle produzioni di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars è ancora molto lontano), ma lo sceneggiatore della seconda stagione di Loki Eric Martin è pronto a candidarsi per questo ambitissimo lavoro.

"Voglio dire, sono incredibilmente grato per l'opportunità che la Marvel mi ha dato con la seconda stagione di Loki, e spero di averli ripagati facendo il miglior lavoro possibile con i nostri episodi", ha detto Martin a ComicBook. "E sì, mi piacerebbe far parte della Saga del Multiverso finché mi vorranno a bordo. Ma non lo so, ora come ora. Voglio dire, vedremo cosa ci riserverà il futuro. Penso che ci siano molti grandi progetti in cantiere."

