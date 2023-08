Marvel, l'autobiografia di Scott Lang esiste davvero: il vero libro uscirà a settembre

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è uscito in home video a giugno. In una scena del film possiamo osservare Scott Lang leggere la sua autobiografia: “Look out for the little guy”, e indovinate un po’? Il libro sarà effettivamente acquistabile da settembre.

Nonostante i toni estremamente ironici di Paul Rudd all’interno del video di presentazione, i Marvel Studios hanno insistito sul fatto che il libro non sarà solo uno scherzo per fare del meta-marketing, ma un vero libro contenente i racconti e gli aneddoti del protagonista di Ant-Man.

La casa di produzione non ha rivelato chi è l’effettivo autore del libro di memorie, e nello spot promozionale l'attore sostiene di essere "quasi certo che non sia stato scritto da me". Sul sito ufficiale Marvel è possibile leggere un piccolo estratto introduttivo in cui Scott Lang inizia a raccontare la propria storia.

“Look out for the little guy” è adesso preordinabile e debutterà ufficialmente nelle librerie il 5 Settembre 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è uscito nei cinema italiani il 15 febbraio 2023. Il film diretto da Peyton Reed ha incassato 476 milioni di dollari a livello globale ed ha ricevuto critiche miste. La pellicola ha un indice di gradimento del 45% da parte della critica e dell’82% da parte del pubblico sull’aggregatore di recensioni RottenTomatoes.

Il film non è stato esente da polemiche, e sembra che lo speciale Assembled di Ant-Man: Quantumania potrebbe essere rinviato a causa dei problemi legati a Jonathan Majors. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.