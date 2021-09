Marvel, gli auguri social dei fan ad Anthony Mackie per il compleanno: 'Sei leggendario'

Giornata importante per Anthony Mackie: il Falcon del Marvel Cinematic Universe, recentemente ufficializzato nel ruolo di erede di Steve Rogers come Captain America, compie infatti oggi i suoi primi 43 anni, come ci ricordano i tanti messaggi dei fan Marvel apparsi in queste ore tra Twitter e social vari.

Mackie ha recentemente commentato il suo possibile coinvolgimento in Captain America 4, ma oggi ha potuto prendersi una pausa dai suoi impegni come supereroi per godersi le tante dimostrazioni d'affetto riservategli dai fan in occasione dell'anniversario: "Buon compleanno Anthony Mackie. Non sai quanto sei leggendario", "Buon compleanno Anthony Mackie, ti amiamo tantissimo!", "ANTHONY MACKIE E SAM WILSON COMPIONO GLI ANNI LO STESSO GIORNO?" si legge in alcuni di questi.

Qualcuno, però, non si accontenta dei semplici auguri di buon compleanno: "Ok, ma io vorrei tanto vedere una Lip Sync Battle tra Anthony Mackie e Tom Holland" propone un fan, ricordando la celebre esibizione della star di Spider-Man nei panni di Rihanna. La proposta, insomma, è stata fatta: in questi casi mai dire mai, non trovate?

Vedremo in futuro come si troverà il buon Anthony nei panni che furono del suo collega Chris Evans: per quanto riguarda il resto del franchise, intanto, Neill Blomkamp ha difeso l'MCU dalle critiche di Denis Villeneuve.