Marvel, quale attrice fu scelta per Iron Man prima di Gwyneth Paltrow?

Gwyneth Platrow ha manifestato un'ottima prova attoriale nella trilogia di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, eppure, stando a una recente intervista di Jon Favreu, scopriamo che non era la prima scelta per interpretare Pepper Potts: quale altra attrice era in lizza per il ruolo?

Ci riferiamo a Rachel McAdams, ricordata per svariati prodotti cinematografici di successo (Mean Girls, Scherlock Holmes, Midnight in Paris, Doctor Strange) e serie TV quali Il famoso Jett Jackson, Pianeta Terra - Cronaca di un'invasione e la seconda stagione di True Detective. Tra i suoi riconoscimenti principali, invece, ricordiamo la candidatura al Premio Oscar nel 2016 come miglior attrice non protagonista (Il caso Spotlight) e al Premio BAFTA nel 2006 come miglior stella emergente.

All'epoca la donna rifiutò l'offerta senza fornire motivazioni, ma oggi, a molti anni di distanza, torna a parlare dell'accaduto. "A volte mi ritrovo a pensare: 'Avrei voluto farlo io'" ha dichiarato. "Faccio un passio indietro e dico: 'Lei è la persona giusta per quel ruolo'. Mi sentivo in colpa per non aver sfruttato l'opportunità che mi era stata data, perché sapevo di essere in una posizione privilegiata. Ma sapevo anche che il ruolo non sarebbe stato in linea con la mia personalità, con tutte le ripercussioni sulla salute mentale che ne sarebbero derivate".

Ha inoltre continuato: "Comunque, ci sono stati indubbiamente degli anni pieni di ansia, in cui mi chiedevo continuamente se non stessi gettando tutto all'aria. Perché lo stavo facendo? Ci sono voluti anni prima di capire che era tutto inutile".

