Marvel, attori e fan omaggiano Stan Lee nel giorno del suo 98° compleanno

Stan Lee ci ha lasciato il 12 novembre 2018 ma oggi tutti stanno celebrando il genio creativo del padre della Marvel, nel giorno del suo 98° compleanno. L'uomo responsabile di pagine di grandi emozioni insieme a Jack Kirby, Steve Ditko e altri, colui che ha creato personaggi e storie che ispirano i lettori e gli spettatori in tutto il mondo.

Stan ha contribuito alla creazione di Spider-Man, The Avengers, X-Men e centinaia di altri personaggi per la Marvel e altri editori durante il corso della sua carriera. Il suo amore per i fumetti ci ispira a continuare a leggere e ad amare queste storie. Molti fan e attori oggi hanno usato i propri profili social per omaggiare il suo genio nel giorno del suo compleanno.



A partire da Robert Downey Jr., il volto cinematografico di Iron Man, che ha condiviso una foto con Stan Lee, in cui lui aveva in mano il reattore ad arco di Tony Stark e Lee un prototipo di rasoio Gillette a tema Iron Man aggiungendo nella descrizione un: “ci manchi”.



Uno dei graphic designer più seguiti, BossLogic, ha pubblicato un'immagine speciale per celebrare Stan Lee. Mentre alcuni fan su Twitter hanno ricordato i cameo di Lee nei film Marvel, anche in versione animata! Oltretutto vedremo Lee in un cameo inedito in un nuovo film molto presto.



Infine, un tweet ha riportato un’intervista in cui Stan ammette che ha un Chris preferito ad Hollywood, ed è Chris Evans, l’interprete di Capitan America.



Puoi vedere tutti i post in calce alla notizia, anche Kevin Smith aveva recentemente ricordato Lee raccontando il loro primo incontro per il cameo di Generazione X.