Marvel, un attore di Avengers: Endgame critica la prova di Edward Norton come Hulk

A quindici anni di distanza dall’uscita di L’Incredibile Hulk di Louis Leterrier, l’opera continua a far parlare fan e addetti ai lavori interessati al Marvel Cinematic Universe, con la performance di Edward Norton nel film messa ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento, questa volta a seguito delle dichiarazioni di un collega.

Dopo aver parlato di tutte le volte in cui ci è mancato Tony Stark nel Marvel Cinematic Universe, torniamo a parlare dei prodotti cinematografici della Casa delle Idee per riportare le parole di Terry Notary a proposito del film su Hulk del 2008 e, in particolare, della performance del protagonista, Edward Norton.

Nel libro MCU: The Reign of Marvel Studios, l’attore e stuntman ha ricordato la scarsa dedizione al ruolo mostrata dal protagonista di Fight Club sul set: “Norton non si è mai impegnato veramente, per quanto riguardi le cose di Hulk. Non era molto presente durante tutto il film”.

Il lavoro superficiale portato avanti dalla stella di Hollywood costrinse gli addetti alla computer grafica a un lavoro molto più impegnativo e complicato sulle espressioni facciali della gigantesca creatura verde.

Notary ha invece voluto ricordare l’ottimo lavoro di Tim Roth nei panni del riuscitissimo villain del film: “Roth è uno di quegli attori che amano essere coinvolti e vogliono assicurarsi tanto di risultare affascinante quanto che il loro personaggio risulti riuscito e interessante”.

Mark Ruffalo ha preso il posto di Norton nelle apparizioni successive di Hulk e da allora, tra i fan, il dibattito a proposito di chi sia l’interprete perfetto dell’eroe è ancora una questione in qualche modo irrisolta.

A proposito delle prossime produzioni della casa dei fumetti, vi lasciamo ai rumor che vorrebbero i film Sony diventare canonici nel Marvel Cinematic Universe e un nuovo film di Hulk in preparazione.