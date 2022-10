Marvel, attenzione: tante altre serie tv in programma diventeranno Speciali Disney Plus?

Werewolf by Night e Guardiani della Galassia Speciale Natalizio non saranno gli unici progetti del Marvel Cinematic Universe ad essere etichettati come "A Marvel Studios Special Presentation", dato che secondo una nuova indiscrezione molto presto toccherà ad altre serie tv Disney Plus in sviluppo.

Stando a quanto riferito in queste ore, infatti, i Marvel Studios stanno sviluppando altri speciali MCU cosiddetti 'one-shot' sulla scia del primo speciale dedicato a Licantropus, che uscirà su Disney Plus dal 7 ottobre come un vero e proprio mediometraggio da circa 55 minuti. Sebbene al momento non sia noto quali personaggi potrebbero ricevere uno speciale, il portale Cosmic Circus ha affermato che "alcuni dei titoli attualmente in sviluppo come serie tv per Disney+ ora sono stati presi in considerazione per diventare degli Speciali".

Finora, l'unico altro speciale MCU confermato di cui si ha notizia ufficiale oltre a Licantropus è The Guardians of the Galaxy Holiday Special di James Gunn, che avrà come protagonista il cast dei film dei Guardiani della Galassia e servirà sia da epilogo della Fase 4 sia da introduzione al terzo film della saga, in uscita a maggio 2023. Tra le serie tv MCU in sviluppo (ma non ancora presentate ufficialmente) citiamo Wonder Man, Nova e lo spin-off sul Wakanda, oltre ad uno spin-off live-action con protagonista la Capitan Carter di What If...? e una serie spin-off di Shang-Chi dedicata a Xialing con Meng'er Zhang.

Non è la prima volta che i Marvel Studios cambiano in corsa i propri piani per un progetto: nei giorni scorsi, lo ricordiamo, è stato annunciato che la serie tv Armor Wars diventerà un film, mentre in passato il film dedicato a Occhio di Falco ad un certo punto è stato rielaborato per essere pubblicato come una mini-serie tv per Disney Plus.

