Marvel, attenzione: il leak sul futuro della saga era autentico, cosa rivelava?

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato un gigantesco leak sul futuro del Marvel Cinematic Universe trapelato su Reddit, suggerendovi che potessero essere abbastanza accurati dato che l'account che si era reso protagonista della fuga di notizie in passato si era dimostrato molto affidabile.

Ora che Ant-Man & The Wasp: Quantumania è arrivato nelle sale, però, possiamo finalmente darvi la conferma definitiva: il leak sul futuro del Marvel Universe era autentico, e l'utente Reddit accuratamente ribattezzatosi 'MarvelStudiosSpoilers' ha fatto centro di nuovo.

Nel lungo post pubblicato sulla piattaforma, infatti, l'account aveva anticipato con dovizia di particolari il finale di Ant-Man & The Wasp: Quantumania nonché le due scene post-credit che chiudono i titoli di coda del film (non scendiamo nel dettaglio, anche se il film è già nelle sale: se siete curiosi di saperne di più, cliccate sul link in apertura di questo articolo). Il leak aveva anche descritto scena per scena il trailer di Guardiani della Galassia 3, pubblicato ben due settimane dopo durante il Super Bowl, ma aveva anche riportato tante informazioni top secret sul futuro della Saga del Multiverso, alle quali a questo punto è molto più facile credere.

Ad esempio, il leaker svelava che Adam Driver non è un front runner per Fantastici Quattro, con Diego Luna che dopo essere stato in pole position ha ceduto il posto a Dev Patel, attualmente (o per lo meno, all'epoca in cui il leaker ha ottenuto le informazioni dalla sua fonte) è la scelta numero uno per Reed Richards. Inoltre, la fuga di notizie riporta che la serie animata X-Men 97 andrà avanti per almeno 2 stagioni, che le informazioni ottenute da Cosmic Circus sulla serie tv di Wong spin-off di Doctor Strange sono autentiche e che la maggior parte dei film che usciranno dopo Avengers: The Kang Dynasty saranno ambientati nel Battleworld.

Inoltre, sempre secondo il leaker, Secret Wars potrebbe essere diviso in Parte Uno e Parte Due, Doctor Stranger 3 sarà ambientato prima di Secret Wars e la Fase 7 potrebbe far parte ancora della Saga del Multiverso, anche se su quest'ultimo punto la fonte aveva informazioni contrastanti.

