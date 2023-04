Marvel, assisteremo mai a un evento in stile Comic-Con? Risponde C.B. Cebulski

Era il giugno 2022 quando i Marvel Studios pensarono all'evento AvengersCon per i fan, e ora C.B. Cebulski, caporedattore Marvel Comics, ha approfittato di un'intervista con The Popverse per fornire nuovi dettagli sulla prospettiva di una convention ufficiale.

Oltre ad anticipare che lo staff sta già "valutando la situazione", ha aggiunto: "Ci piacerebbe creare un evento Marvel, una celebrazione o qualcosa del genere. Ci sono molte modalità in cui possiamo immaginarlo e altrettanti per gestirlo. Abbiamo avviato manifestazioni ed eventi Marvel Insider, oltre ad aver organizzato alcune celebrazioni online per X-Men e Deadpool. Insomma, siamo valutando la situazione. Un giorno vedrà la luce? Sì, senza dubbio. Un giorno, si spera, assisteremo a una convention o una celebrazione Marvel dedicata a tutto ciò che amiamo negli ultimi 60 anni e oltre della Marvel. Ma adesso? No, non posso dire nulla con certezza".

Riguardo la possibilità che l'AvengersCon divenga reale, così ha aggiunto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige prima della premiere di Ms. Marvel: "Ne stavamo parlando sul set"; inoltre, "è stato molto catartico per tutti noi assistere a un evento di tale portata" – si riferiva al blocco dovuto alla pandemia, – "e stavamo girando Spider-Man: No Way Home proprio nel palco accanto, la scena con i tre Spidey. La troupe di quel film continuava a intrufolarsi per vedere AvengersCon. Penso che potrebbe essere divertente realizzarlo, un giorno. In un'altra occasione, invece, Kevin Feige ha svelato il segreto del successo del Marvel Cinematic Universe.

E voi cosa ne pensate? Partecipereste a un AvengersCon, o credete che sia superfluo all'interno del franchise?