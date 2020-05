Marvel, che aspetto avrebbero gli Avengers con i costumi dei fumetti?

Il Marvel Cinematic Universe non ha mai fatto dell'assoluta fedeltà il proprio marchio di fabbrica: i Marvel Studios si sono presi parecchie libertà nel tradurre sul grande schermo le avventure degli storici personaggi visti sulla carta stampata, incluso il loro aspetto.

Già, perché ciò che funziona su carta non sempre (anzi, quasi mai) funziona in sala se non adattato alla diversità del mezzo: un'upgrade dei costumi dei beniamini di tanti lettori è stato dunque passaggio fondamentale per renderli appetibili dal punto di vista cinematografico.

Pensiamo a Captain America ad esempio, e a quelle alette che difficilmente avrebbero ben figurato sul volto di Chris Evans, ma anche alla maschera viola di Clint Barton; riuscireste a immaginare, inoltre, quelle enormi chele sulla maschera da far indossare al povero Paul Rudd nei panni di Scott Lang? Non ci sono eccessive differenze per quanto riguarda i costumi di Iron Man e Thor, a cui è stato però conferito un aspetto più metallico e aggressivo, mentre ci risulta davvero difficile immaginare il buon Sam Wilson di Anthony Mackie conciato in maniera simile a un qualche wrestler da sagra di paese.

Decisamente più appariscente sarebbe stato anche il costume di Visione, con tanto di mantello accuratamente rimosso nella versione MCU, mentre è probabile che in WandaVision vedremo finalmente Scarlet Witch con il costume ammirato per tanti anni nei fumetti.

