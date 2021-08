Marvel, aspettando Eternals: scoprite tutti i Celestiali comparsi finora nel MCU!

Il trailer finale di Eternals ha offerto uno sguardo ravvicinato ad alcuni Celestiali, un'antica e potente razza di entità cosmiche di aspetto umanoide che possiede una vasta capacità di manipolazione della materia e dell'energia. Ma quanti di questi esseri sono apparsi finora nel franchise?

Il primo di essi lo abbiamo incontrato durante il primo Guardiani della Galassia di James Gunn, per la precisione a Ovunque, località che altro non è che la testa di un Celestiale morto all'interna della quale è stata costruita una colonia mineraria Exitar. Nello stesso film, quando il Collezionista spiega ai Guardiani cosa sono le Gemme dell'Infinito, viene inoltre mostrato Eson il Ricercatore mentre utilizza una di esse per distruggere un pianeta.

In Guardiani della Galassia vol. 2 ha fatto poi il suo esordio Ego il Pianeta Vivente, padre di Star-Lord e antagonista principale della pellicola, anche se c'è da dire che nei fumetti Marvel il personaggio non è mai stato rappresentato come un membro dei Celestiali.

Tornando ad Eternals, il filmato diffuso nei giorni scorsi ha mostrato da vicino le imponenti figure di Arishem il Giudice e Jeremiah l'Analizzatore, mentre una vecchia immagine promozionale aveva anticipato anche la presenza di Hargen il Misuratore e Nezarr il Calcolatore.

Vi ricordiamo che il film di Chloe Zhao debutterà nelle sale italiane il 3 novembre 2021. Intanto, vi lasciamo a tutto quello che c'è sapere sul villain di Eternals.