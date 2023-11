Marvel, l'articolo di Variety è pieno di falsità? Insider e riviste contestano lo scoop

Come sapete questa settimana è stata abbastanza densa di avvenimenti per i fan del Marvel Cinematic Universe, con un articolo di Variety che ha fatto parecchio discutere online a causa delle tante rivelazioni sul futuro e i retroscena della Saga del Multiverso.

Tuttavia le discussioni continuano, dato che diversi insider e anche altre riviste di settore stanno iniziando a mettere in dubbio le informazioni diramate da Variety, che nel migliore dei casi sono state definite 'false', mentre nel peggiore sono state etichettate addirittura come 'sleali' e create ad arte per fare cattiva pubblicità alle nuove uscite Marvel Studios.

Una rapida ricerca su Google rivela infatti che che Tatiana Siegel, l'autrice dell'articolo di Variety, è stata criticata diverse volte in passato per pezzi faziosi e pieni di informazioni dubbie, e infatti in queste ore molti giornalisti americani e personalità note dei social media come gli insider e scooper Can we get some toast e My time to shine hello hanno iniziato a mettere in discussioni le affermazioni di Variety, specialmente quelle che riguardano i problemi produttivi di Blade e The Marvels. Collider, ad esempio, afferma: "Abbiamo sentito che questo rapporto non è assolutamente vero e la regista Nia DaCosta è stata molto coinvolta nel processo di montaggio e post-produzione del film mentre viveva a Londra", una risposta al pezzo di Variety secondo il quale la regista avrebbe lasciato i lavori di The Marvels dopo le riprese (una soluzione che, tra l'altro, accade sempre con i film Marvel Studios, e che quindi rientrerebbe nella norma delle produzioni targate Kevin Feige).

Un insider sostiene addirittura che Variety abbia estremizzato queste indiscrezioni per fare scalpore e attirare un certo segmento del proprio pubblico di riferimento, specialmente quello 'anti-Marvel', come se ci fosse una sorta di narrativa anti-supereroe che viene spinta da alcune riviste di Hollywood per cercare di far scomparire il genere: insomma, le discussioni continuano, vediamo se Variety risponderà alla accuse nelle prossime ore.