Marvel, in arrivo anche i Midnight Sons? Un nuovo rumor anticipa tre film sugli Avengers

Mentre Black Widow si appresta ad inaugurare la Fase 4 del MCU sul grande schermo il prossimo luglio, i Marvel Studios continuano a pianificare il futuro del franchise e i titoli in arrivo dopo il 2023. E uno di questi, secondo un nuovo rumor, potrebbe vedere come protagonisti i Midnight Sons.

Stando a quanto riportato nei giorni scorsi da That Hashtag Show (via CBR.com), la nota casa di produzione guidata da Kevin Feige starebbe infatti lavorando a ben tre progetti riguardanti gli Avengers: oltre ai vociferati film sugli Young Avengers (il cui arrivo sembra sempre più inevitabile) e sui Dark Avengers/Thunderbolts, il sito sostiene che sia in arrivo anche una pellicola incentrata sui Figli della Mezzanotte che lo studio vorrebbe proporre come una sorta di versione soprannaturale dei Vendicatori.

Ovviamente al momento si tratta di voci non confermate, dunque vi invitiamo a prendere queste presunte informazioni con le dovute cautele. Inoltre, è da segnalare il fatto che ultimamente That Hashtag Show sta sparando molto alto con i suoi rumor in esclusiva, dallo sviluppo di una serie di Bloodborne targata HBO a un possibile debutto di Ghost Rider nel MCU, cosa che la rende una fonte di provenienza ancora più dubbia.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere questo nuovo gruppo di supereroi nel franchise? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alle scelte dei fan per il casting dei Midnight Sons.