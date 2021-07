Marvel, arriva la conferma: 'Basta con i cameo di Stan Lee'

Il Marvel Cinematic Universe ci ha abituati sin dalle sue prime battute alle estemporanee apparizioni di Stan Lee nel corso dei film del franchise: un'abitudine che, ovviamente, è destinata a scomparire dopo la morte del leggendario fumettista, come confermato dalle parole del produttore de I Simpson Al Jean.

Nel parlare del nuovo corto de I Simpson incentrato su Loki, infatti, Jean ha ribadito che la politica dell'azienda prevede l'interruzione delle apparizioni di Stan Lee in qualunque prodotto collegato al franchise, nonostante la possibilità di utilizzare immagini e audio di repertorio.

"Abbiamo semplicemente pensato: 'Oh, abbiamo l'audio di quella volta che Stan Lee partecipò allo show, potremmo farne un cameo'. Ma loro ci hanno risposto che la loro politica è niente più cameo ora che è morto, il che è perfettamente comprensibile. È stata la loro unica risposta e, ovviamente, abbiamo seguito le loro indicazioni" ha spiegato Al Jean.

The Excelsior, che ha fatto la sua comparsa in innumerevoli produzioni anche slegate dal Marvel Cinematic Universe, è apparso per l'ultima volta in un film dell'MCU durante Avengers: Endgame, un anno dopo la sua morte. Pensate anche voi che la scelta degli Studios sia giusta? Diteci la vostra nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, vi riportammo qui l'ultima, esilarante conversazione di Stan Lee.