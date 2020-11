Marvel, Armie Hammer diventa Ciclope in una nuova fan-art!

"Dateci gli X-Men e nessuno si farà male": sembra essere questo, in sintesi, il messaggio che i fan Marvel stanno tentando disperatamente di far passare da mesi (se non anni) a questa parte. L'ingresso dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe sembra essere solo questione di tempo, ma ad oggi non di notizie concrete non v'è traccia.

Nell'attesa che gli Studios facciano la loro parte, comunque, il fandom non resta certo con le mani in mano: il fantacasting è partito ormai da tempo immemore, con una pletora di star di Hollywood già accostate di volta in volta a questo o quel personaggio.

L'ultimo della lista è Armie Hammer: la star di Chiamami col tuo Nome sembra essere uno dei nomi preferiti di alcuni fan per quanto riguarda il ruolo di Ciclope. Naturalmente non abbiamo ricevuto alcun segnale riguardo un eventuale avvicinamento tra Marvel e l'attore, ma la fantasia, si sa, corre più veloce dei fatti: ecco quindi una prima fan-art che ritrae Armie Hammer nel ruolo che fu di James Marsden, Tim Pocock e Tye Sheridan.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe Hammer come nuovo Ciclope? Diteci la vostra nei commenti! A proposito, proprio Tye Sheridan ha recentemente parlato del modo in cui gli X-Men potrebbero esordire nell'MCU; sempre in tema new entry, invece, secondo alcuni Marvel sarebbe già al lavoro su un film sui Fantastici 4.