Marvel, Arishem e gli altri: chi sarà il prossimo villain degli Avengers?

Il villain ha sempre rappresentato un problema per i film sugli Avengers: Loki e Ultron non furono in grado di convincere appieno i fan, con il solo Thanos, ad oggi, ad esser stato capace di riscuotere un consenso più o meno unanime. Marvel, dunque, dovrà stare piuttosto attenta nella scelta del prossimo antagonista del nostro team di eroi!

Ma quali sono le alternative, in tal senso? Le opzioni, in effetti, non mancano di certo: il primo a saltare in mente è Arishem il Celestiale, apparso in tutta la sua minacciosità sul finale de Gli Eterni e decisamente in grado di creare scompiglio sul nostro pianeta e non solo; la sua ricomparsa potrebbe effettivamente richiedere un intervento più massiccio da parte degli eroi della Terra.

Mephisto è forse il nome che più di tutti è circolato negli ultimi anni, complici soprattutto le innumerevoli teorie nate durante la messa in onda di WandaVision: la possibilità che gli Studios decidano di puntare sul celebre villain non è ancora scomparsa, con i fan che sicuramente apprezzerebbero una trasposizione ben curata del personaggio sul grande schermo.

Del Dottor Destino si parla più raramente, ma l'arrivo dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe rilancerà senz'altro le sue quotazioni: strettamente legato alle vicende di Reed Richards e soci, il nostro Victor Von Doom avrebbe effettivamente il potenziale per mettere i bastoni tra le ruote non solo al quartetto più amato di casa Marvel.

Chiudiamo con un altro nome tra i più chiacchierati, vale a dire quello di Galactus: parimenti a Mephisto, anche il Divoratore di Mondi salta fuori con una certa regolarità nelle conversazioni dei fan, che sarebbero sicuramente entusiasti di poterne vedere una trasposizione degna dopo quella decisamente sottotono ammirata ne I Fantastici 4 e Silver Surfer.

E voi, cosa ne pensate? Avete altri nomi da aggiungere alla lista? Quali sono le vostre preferenze? Fatecelo sapere nei commenti! Kevin Feige, intanto, ha parlato dei piani dei Marvel Studios per il prossimo futuro.