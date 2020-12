La Marvel si appresta a dominare il 2021 con le sue uscite: ecco come!

Il 2021 sarà un anno di svolta per i Marvel Studios che con l'arrivo del vaccino e la fine della pandemia (questa è la speranza) è pronta a tuffarsi nella tanto attesa Fase 4 del proprio Universo Cinematografico, che avrebbe dovuto esordire quest'anno con l'uscita di Black Widow e dell'atteso Gli Eterni, tutto slittato al prossimo anno.

Con la ricca mole di progetti annunciati dalla Disney nelle scorse settimane, la Marvel si prepara a dominare il mercato cinematografico e quello in streaming più di quanto non abbia già fatto in passato. Prima di tutto le uscite in sala: nel 2021 quelle targate Marvel Studios saranno ben tre, ovvero Black Widow e Gli Eterni, questi previsti per il 2020 ma rimandati di un anno esatto a causa dell'attuale pandemia di coronavirus, e Spider-Man: Three, quest'ultimo in collaborazione con Sony Pictures e che promette di sconvolgere tutto quanto con il suo pieno ingresso nel multiverso.

Il 2021 segnerà anche l'esordio delle nuove serie Marvel su Disney+, con WandaVision che esordirà il 15 gennaio, per poi cedere il passo a The Falcon and the Winter Soldier: debutto previsto il 19 marzo 2021 sulla piattaforma digitale. Tempo due mesi e nel maggio 2021 verrà diffusa in streaming la serie dedicata interamente a Loki, con Tom Hiddleston di ritorno nel personaggio che avevamo visto l'ultima volta in Avengers: Endgame, fuggito insieme al Tesseract in un pianeta lontano dagli Avengers e generato una nuova realtà alternativa (ricordiamo che Loki moriva all'inizio di Avengers: Infinity War e quello che vediamo in Endgame è la versione che incontravamo nel 2012 nel primo The Avengers).

Con queste premesse, nel 2021 ci sono tutte le carte in regola per avere ogni settimana nuovi contenuti targati Marvel Cinematic Universe, visto che su Disney+ le serie vengono scaglionate al ritmo di un episodio a settimana e non diffuse nella loro interezza come accade invece su Netflix.

Non vediamo l'ora che il 2021 cominci...