Marvel, abbiamo appena assistito al miglior finale della saga dai tempi di Infinity War?

Il clamoroso finale del nuovo episodio della serie tv Loki , per la precisione il quarto della seconda stagione ora in onda su Disney+, sembrerebbe già essersi ritagliato un posto d'onore negli annali della saga del Marvel Cinematic Universe.

Si sa che i finali con cliffhanger, ovvero quella tecnica narrativa che tronca il racconto sul più bello e solitamente anche con un grosso colpo di scena inatteso, sono quelli che riescono a colpire più a fondo gli spettatori, e Loki 2 ha centrato in pieno il bersaglio con quello che molti fan stanno definendo il più grande finale del MCU dai tempi di Avengers: Infinity War, quando Thanos - il villan della Saga dell'Infinito interpretato da Josh Brolin - riuscì all'ultimo secondo ad entrare in possesso delle sei gemme dell'infinito e a 'schioccare le dita', uccidendo metà della popolazione dell'universo per mettere in pratica il suo spietato piano ecologista. All'epoca, i fan uscirono dai cinema di tutto il mondo distrutti dopo aver visto gli Avengers sconfitti e scene indimenticabili come la morte di Spider-Man tra le braccia di Tony Stark e l'iconica inquadratura finale di Thanos che, soddisfatto, si siede nel suo giardino per contemplare la sua opera.

Oggi, diversi anni dopo, il Marvel Cinematic Universe lo ha rifatto ancora con Loki 2, il cui finale dell'episodio 4 sembrerebbe aver non solo ucciso Loki, Victor Timely e tutti gli altri, ma anche spazzato via l'intera Sacra Linea Temporale, che i protagonisti stavano cercando di salvare fin dall'inizio della nuova stagione. Negli ultimi istanti della puntata, però, la Sacra Linea Temporale sembra esplodere per sempre, spalancando definitivamente le porte alla Saga del Multiverso.

In attesa di scoprire cosa succederà negli ultimi due episodi di Loki 2, leggete i nuovi leak appena emersi sul futuro del MCU.