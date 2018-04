Marvel: Antoine Fuqua è stato contattato dalla Sony per dirigere Morbius

Lo scorso novembre vi abbiamo svelato che la Sony Pictures stava sviluppando una pellicola stand-alone dedicata al personaggio di Morbius a.k.a. il vampiro vivente, personaggio dei fumetti della Marvel e storica nemesi di Spider-Man.

Per ora sapevamo soltanto che Burk Sharpless e Matt Sazama (Power Rangers, Dracula Untold) stavano scrivendo la sceneggiatura del potenziale spin-off; ora, in una nuova intervista con il sito Joblo, il regista del prossimo The Equalizer 2, Antoine Fuqua, ha confermato di esser stato contattato dalla Sony per dirigere la pellicola sul Vampiro Vivente. Da come ne parla, però, sembra proprio che abbia rifiutato la regia.

"Da bambino sono cresciuto leggendo i fumetti. Anni e anni fa mi parlarono di Black Panther. E alla Sony mi hanno parlato di quest'altro personaggio dei fumetti Marvel, Morbius" ha spiegato Fuqua "Me ne hanno parlato in una conversazione ma non so, ho un figlio di tredici anni quindi guardo a questo genere più spesso ed è eccitante. Ma vorrei crearne uno nuovo. Sapete, qualcosa che si avvicina a ciò che mi eccita di più".

Il personaggio del Dr. Michael Morbius è un Vampiro: dopo anni passati a tentare di curarsi da una rara malattia del sangue, Morbius diventa una sorta di vampiro con tutte le debolezze e i poteri di una creatura della notte.