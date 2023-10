Marvel, anticipazioni sul futuro: l'universo Sony diventerà canonico e nuovo film di Hulk?

Dopo le apparenti conferme sul soft reboot del Marvel Cinematic Universe dopo la Saga del Multiverso arrivate nientemeno che dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, dal prezioso volume MCU: The Reign of Marvel Studios ci arrivano altre preziose anticipazioni sul futuro del franchise.

Dal libro di Joanna Robinson che, oltre ad esplorare il passato e l'eredità del progetto dei Marvel Studios, il segno che ha lasciato sull'industria cinematografica hollywoodiana, offre anche alcuni indizi circa la direzione che prenderà il franchise nei prossimi anni, apprendiamo infatti che l'universo cinematografico di Spider-Man realizzato dalla Sony diventerà definitivamente canonico con il MCU: non certo una novità assoluta, considerato che i semi di questa operazione sembrerebbero essere stati ampiamente piantati in titoli recenti come Venom: La furia di Carnage, Spider-Man: No Way Home e Morbius, ma certamente i fan saranno felici di sapere che a quanto pare, almeno dietro le quinte, esiste un piano per 'avvicinare' ancora di più i due universi.

Probabilmente il tutto passerà da Avengers: Secret Wars, per il quale sarebbe previsto il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, ma va notato che altre connessioni potrebbero arrivare prima del previsto: a quanto pare, infatti, in passato la Sony avrebbe chiesto ai Marvel Studios di non usare Kraven il cacciatore nel MCU prima dell'uscita del film stand-alone con Aaron Taylor Johnson, rinviato al 2024.

Nel frattempo, qualcosa si muove anche per il tanto atteso film stand-alone di Hulk, con i due rinomati scooper Can we get some toast e My time to shine hello che concordando sul fatto che i Marvel Studios realizzeranno presto un film dedicato a Bruce Banner, dopo tutto ciò che la saga sta costruendo intorno al personaggio tra She-Hulk e il prossimo Captain America: Brave New World. My time to shine hello, inoltre, conferma anche che Bruce Banner farà ancora parte del team in Avengers: Secret Wars.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime indiscrezioni.