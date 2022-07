Marvel, Anthony Russo difende la Fase 4 dalle critiche: 'Il MCU è sempre più ambizioso'

I Russo hanno lasciato la Marvel dopo Avengers: Endgame, ma in attesa di un eventuale ritorno si comportano da 'ambasciatori' della saga: dopo aver discusso la misteriosa Fase 5 del MCU, infatti, adesso Anthony Russo ha difeso la Fase 4 dalle critiche sui film e le serie tv usciti in questi mesi.

"Ecco che cosa ne penso", ha detto il co-regista di Winter Soldier, Civil War, Infinity War ed Endgame alla NBC. "L'intera storia dell'MCU è fatta necessariamente di alti e bassi, nel corso del tempo è naturale che ci siano flussi e riflussi sotto ogni punto di vista, anche dal punto di vista della risposta dei fan all'offerta della saga. Ma secondo me, alla fine della giornata, la Marvel è ancora molto ambiziosa in termini di approccio alla narrazione. Stanno sperimentando, con la Fase 4. Stanno cercando nuove forme di espressione per mantenere il pubblico eccitato e continuamente sorpreso. Ci sono ancora tantissime possibilità per il futuro della saga. Nessuno ha perso la fiducia nel MCU, questo è poco ma sicuro."

Il prossimo capitolo del MCU da cerchiare sul calendario è la serie tv animata I Am Groot, che uscirà su Disney Plus a partire dal 10 agosto e che sarà seguita, sempre su Disney Plus, dalla serie tv live-action She-Hulk, in uscita invece dal 17 agosto. In attesa di scoprire quando uscirà What If 2, ci sarà poi il primo film esclusiva di Disney Plus Werewolf by Night, speciale di Halloween ancora privo di data d'uscita ma atteso presumibilmente per ottobre, mentre sul grande schermo l'appuntamento è fissato con Black Panther: Wakanda Forever, che invece arriverà l'11 novembre.



Ovviamente tutti gli occhi dei fan da domani 21 luglio saranno fissati sui panel MCU al Comic Con 2022, che promettono di rivelare il futuro della saga.