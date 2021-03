Marvel, Anthony Mackie ricorda Chadwick Boseman: 'Avevamo un tacito accordo'

Non è facile dimenticare un uomo e un attore come Chadwick Boseman: la star di Black Panther, recentemente vincitrice del Golden Globe per Ma Rainey's Black Bottom, ha lasciato un segno profondo in tutti i suoi colleghi, come traspare anche dalle parole della sua co-star del Marvel Cinematic Universe Anthony Mackie.

Nel corso di un'intervista, infatti, il protagonista di The Falcon and the Winter Soldier ha voluto ricordare proprio l'attore di T'Challa, con il quale condivideva anche un background simile che fu decisivo, stando alle sue parole, nel creare un legame speciale tra i due.

"Per me e Chad quella sull'essere rappresentati era una conversazione che non ci fu mai bisogno di fare, perché avevamo entrambi lo stesso background. C'era questa intesa silenziosa tra noi due, perché entrambi avevamo le nostre umili origini nel sud. Due background molto simili. Sapevamo qual era il gioco. Sapevamo in cosa ci stavamo mettendo" ha spiegato Mackie, facendo riferimento ovviamente all'inevitabile giostra di critiche e commenti a cui si è esposti facendo parte di un franchise del genere.

Mackie a parte, recentemente anche Michael B. Jordan ha voluto dedicare alcune parole a Chadwick Boseman; tornando a Marvel, invece, le ultime voci parlano di un clamoroso ingresso dei personaggi di Big Hero 6 nel Marvel Cinematic Universe.