Marvel, Anthony Mackie reagisce al possibile ritorno di Chris Evans come Captain America

In attesa di rivederlo in azione in The Falcon and the Winter Soldier, la serie Disney+ in arrivo a marzo dopo la conclusione di WandaVision, Anthony Mackie ha detto la sua la notizia che vede Chris Evans in trattative per tornare nei panni di Captain America in futuro progetto del MCU.

Ospite al podcast Happy Sad Confues, l'interprete di Falcon ha commentato la questione confermando la sua volontà di tornare al fianco del collega e amico: "L'ho sentito anch'io. Ho visto di cosa si sta parlando e, guarda, Chris è un grande amico, quindi se torneremo a lavorare insieme ne sarò molto felice."

Sebbene Chris Evans abbia apparentemente smentito la notizia tramite Twitter, ricordiamo che lo scoop, pubblicato in esclusiva dall'autorevole Deadline, in seguito è stata rilanciato da altre importanti testate di base a Hollywood come Variety e The Wrap.

Per quanto riguarda The Falcon and the Winter Soldier, prevista inizialmente per agosto 2020, il debutto su Disney+ è fissato al prossimo 19 marzo, due settimane dopo la messa in onda dell'episodio finale dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Nel frattempo, un'action figure ha svelato il look di Sam Wilson come nuovo Captain America.

Cosa vi aspettate dal potenziale ritorno di Chris Evans nel MCU? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.