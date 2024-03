Marvel, Anthony Mackie: 'Per via dei fumetti i film hanno poca libertà creativa'

Quante volte abbiamo sentito i fan Marvel storici criticare l'MCU per la poca fedeltà al materiale di partenza? Giuste o meno che fossero quelle critiche, è il momento di sentire l'altra campana: cosa ne pensano gli attori del franchise? Il confronto con i fumetti ha senso? In che modo l'universo cartaceo influenza quello cinematografico?

A parlarne è stato Anthony Mackie: l'attore, che recentemente ha confermato che Sebastian Stan non sarà in Captain America: Brave New World, ha infatti puntato il dito proprio contro la necessità di essere in una certa misura fedeli ai fumetti per individuare uno dei più grandi problemi del Marvel Cinematic Universe.

"Marvel è una cosa completamente diversa, perché è una sorta di ambiente controllato. Ci sono dei limiti alle cose che puoi fare. Puoi mettere sul tavolo la creatività solo entro una certa misura, perché Stan Lee ci ha fornito così tanto materiale" sono state le parole della star di The Falcon and the Winter Soldier.

Parole che probabilmente faranno male alle orecchie di quella parte del fandom che da sempre chiede una maggiore fedeltà ai fumetti Marvel: cosa ci riserverà il futuro? Si proseguirà in questa direzione o gli Studios decideranno di cambiare rotta? Staremo a vedere nei prossimi tempi!

