Marvel, Anthony Mackie sul suo primo giorno: 'Caddi di faccia, scoppiarono tutti a ridere'

Il Falcon di Anthony Mackie si appresta a rivestire un ruolo sempre più importante all'interno del Marvel Cinematic Universe: il nuovo Captain America avrà una serie (quasi) tutta sua dopo il passaggio di consegne da Steve Rogers, ma per arrivare a questo punto ne ha fatta di strada dai tempi del suo esordio.

Esordio che proprio Mackie ha voluto ricordare, confessando anche di non essersi presentato nel migliore dei modi: l'attore ha infatti svelato che, al suo primo approccio con l'armatura di Falcon, ebbe appena qualche problemino in fase di atterraggio.

"Il primo giorno (credo stessimo girando Civil War) sarei dovuto atterrare, così mi alzarono a circa 10 metri di altezza e mi mettono su questo pendolo, io avrei dovuto spingere le gambe e atterrare. Solo che non valutai quanto pesasse la parte inferiore del mio corpo, quindi caddi faccia a terra e rimbalzando per alcuni metri. Tutto lo staff si piegò dalle risate. Stavano tutti morendo dal ridere" ha raccontato il povero Anthony.

Fortunatamente quest'esordio tutto da ridere non ha pregiudicato la carriera di Falcon tra gli Avengers!