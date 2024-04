Marvel, Anthony Mackie attaccato da un fan: 'La celebrità più maleducata'

Anthony Mackie sarà protagonista in Capitan America 4, ma la star Marvel è finita al centro di una polemica per alcuni suoi atteggiamenti con dei fan.

Un’utente di Tiktok ha pubblicato un video di circa 3 minuti in cui racconta l’incontro con la star, un’esperienza non ottimale quella riportata dalla ragazza. Queste le sue parole:

“Ho appena incontrato Anthony Mackie e lasciatemi dire che è l'essere umano più maleducato del mondo. Vivo a New Orleans, sono qui per le vacanze di primavera. A quanto pare, anche Anthony Mackie vive qui. Ho accostato a una stazione di servizio. Anthony Mackie arriva in questo enorme furgone, tutto oscurato, tutto elegante, con i finestrini abbassati. E allora, se non vuoi che la gente si avvicini e ti dica quanto apprezza il tuo lavoro, perché ca**o hai i finestrini abbassati e la musica a tutto volume, mentre fumi un sigaro?”

La ragazza si è successivamente avvicinata per chiedere scusa a Mackie per averlo disturbato, ma la reazione dell’attore sembra non essere stata delle migliori, almeno secondo la Tiktoker: “Ditemi perché Anthony Mackie ha fatto questo. [Imita l’attore mentre fa "No." "No. Alla sua faccia]. Anche se fosse stato tipo: "Oh ciao, zitta zitta. Sono molto stanco in questo momento, ma è un piacere conoscerti", sarebbe stato fantastico! Ma mi becco una mano in faccia. Rimango a piedi e sembro uno stupido. Anthony Mackie. La celebrità più maleducata.”

Nel frattempo, è stato svelato il costume di Anthony Mackie in Capitan America 4.

