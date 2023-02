Marvel: Ant-Man & The Wasp: Quantumania ha posto le basi per Sentry? Parliamone

Secondo una nuova teoria dei fan dedicata ad Ant-Man & The Wasp: Quantumania, l'ultimo film dei Marvel Studios potrebbe aver posto le basi per il supereroe Sentry, che secondo alcuni rumor dovrebbe esordire molto presto nel MCU.

La teoria parte da una scena specifica di Ant-Man & The Wasp: Quantumania (vi ricordiamo che l'articolo è contrassegnato come SPOILER) quando cioè, ad un certo punto del film, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) nomina 'The Void' e 'Sub-Atomica'.

I fan di Sentry, probabilmente pochi dato che si tratta di uno dei supereroi meno conosciuti della Marvel Comics, avranno certamente notato questo potenziale riferimento al personaggio, dato che il suo arcinemico è noto appunto come 'The Void'. Nei fumetti, The Void è un'entità legata a Sentry, e anche se Janet in Quantumania ne parla come di un luogo, è plausibile pensare che nel MCU The Void possa essere 'aggiornato' mantenendo comunque il suo legame con il personaggio di Sentry.

In ogni caso, le attuali indiscrezioni puntano sul fatto che Sentry debutterà in Thunderbolts, prossimo film crossover della saga che introdurrà la versione della Suicide Squad della Marvel: secondo quanto riferito, il film vedrà gli anti-eroi protagonisti assoldati dal governo alle prese con un nuovo supersoldato creato accidentalmente in laboratorio. Ovviamente non si hanno indicazioni ufficiali in merito, dunque rimanete sintonizzati.

