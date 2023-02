Marvel, Ant-Man 4 già confermato? Il produttore: 'Abbiamo iniziato a parlarne'

Mentre ancora i fan dei Marvel Studios ridono per l'esilarante video in cui Kevin Feige si rende conto di essere sul punto di fare un grosso spoiler sul MCU, informazioni ufficiose sul futuro della saga ci arrivano grazie al produttore Stephan Broussard.

Con l'uscita di scena di Iron Man e Captain America i fan avevano iniziato a temere che i personaggi principali del MCU e i loro attori avrebbero iniziato a dire tutti addio alla saga al termine della propria trilogia stand-alone, ma quel trend è stato interrotto da Thor: Love and Thunder, quarto episodio della saga con Chris Hemsworth, e il via libera a Spiderman 4 con Tom Holland, attualmente in lavorazione. Ora, a quanto pare, anche lo Scott Lang di Paul Rudd potrebbe essere il prossimo personaggio MCU a tornare con un quarto capitolo personale.

Nel corso di una recente intervista con Comicbook sul tappeto rosso di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, infatti, il produttore della saga Stephan Broussard ha anticipato che i colloqui per Ant-Man 4 sono già in corso in casa Marvel: "Abbiamo già iniziato a pensarci" ha ammesso il produttore. "Ogni film è una battaglia, e quando lo finisci sei esausto e vuoi riposarti e curarti le ferite. Ma poi non vedi l'ora di tornare subito a lavoro, e quando ti sei rimesso in sesto vuoi iniziare la battaglia per il prossimo film. Inizi a domandarti cosa puoi fare, in che direzione puoi far andare il personaggio. Le ruote iniziano a girare, non so se mi spiego: non puoi farne a meno", ha spiegato Broussard, che ha anche confermato il possibile coinvolgimento del regista Peyton Reed: "Non voglio rivelare nulla di specifico, ma sì, i colloqui sono già iniziati tra me, Peyton e Kevin."

Qualora Ant-Man 4 dovesse concretizzarsi con Peyton Reed a bordo, il regista pareggerebbe il conto con i fratelli Russo per il maggior numero di titoli MCU firmati, ben quattro, avendo in precedenza realizzato tutti i titoli della saga di Ant-Man. Oltre a lui anche Jon Watts insegue questo primato, dato che secondo i rumor tornerà come regista di Spider-Man 4 dopo Homecoming, Far From Home e No Way Home.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania arriverà in Italia dal 15 febbraio.