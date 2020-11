Marvel, Ant-Man 3 avrà un pezzo di Star Wars e 007: ecco perchè

Con Black Panther 2 e Guardiani della Galassia vol.3 pronti ad entrare in produzione nel 2021, i Marvel Studios si stanno muovendo anche per un sequel la cui uscita non è ancora stata fissata sul calendario delle release Disney.

Stiamo parlando di Ant-Man 3, che secondo quanto riportato da The Ronin e Comicbook.com ha da poco accolto Will Htay come scenografo del progetto. Htay ha lavorato come concept designer in film quali Star Wars: Il Risveglio della Forza, gli spin-off Rogue One e Solo, Edge of Tomorrow, Jupiter e più di recente anche al nuovo capitolo di 007, No Time To Die.

Le riprese del film con Paul Rudd, affidato nuovamente alla regia di Peyton Reed (che ha da poco diretto un episodio di The Mandalorian 2), dovrebbero partire entro il prossimo ai Pinewood Studios di Bugkinghashire, in Inghilterra, come affermato di recente anche da una star del franchise.

"Penso che Ant-Man entrerà in produzione il prossimo anno, e spero che ci sarò anch'io" ha dichiarato infatti Bobby Canavale in una recente intervista con Fandom. "Sarà meglio che ci sarò. In effetti devo prendere il telefono e chiamare Paul [Rudd] proprio in questo momento..."

Intanto, una fonte interna alla produzione ha descritto Thor: Love and Thunder come una sorta di Avengers 5.