Marvel, annunciato il libro ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever

È stato pubblicato il libro ufficiale del film del Marvel Cinematic Universe Black Panther: Wakanda Forever: un modo per permettere a tutti i fan di tuffarsi nuovamente nel mondo presentato nel secondo capitolo del lungometraggio dedicato all’eroe e il perfetto ponte per unire le opere della sala ai prodotti classici della casa delle Idee.

Dopo aver riportato le parole di Letitia Wright a proposito di cosa vorrebbe per il futuro di Shuri, torniamo a parlare dell’apprezzato film del 2022 per riportare dell’uscita del libro di 96 pagine dedicatogli dalla Marvel. Il volume, ricco di fotografie e di bozzetti che riguardano la creazione dell’opera di Ryan Coogler serve ad offrire ai lettori uno sguardo esclusivo sulla realizzazione del film, includendo interviste al regista e al cast.

In un estratto del libro Coogler ha raccontato uno dei temi principali del suo lungometraggio: “Black Panther parlava della lotta per andare avanti dopo la scomparsa di un padre. T’Challa ha dovuto fare i conti con il rtpo di uomo che sarebbe diventato. Questo film esplora, invece, la relazione tra Ramonda e Shuri. Conosciamo il personaggio di Ramonda come la madre del re, ma in questo film è la regina del Wakanda, oltre a essere la madre di sua figlia, Shuri. Il suo personaggio ha vissuto un’esperienza emotiva molto complessa: ha perso entrambi i figli, si è riunita con loro e ne ha perso di nuovo uno. Sta cercando di dare a Shuri una visione emotiva di questa situazione”.

Il libro, disponibile da oggi, 31 ottobre 2023, è sicuramente un oggetto capace di far felici i fan di Wakanda e dell’universo Marvel e, in questo senso, vi lasciamo con la recensione di Black Panther: Wakanda Forever.