Marvel, annunciati 4 nuovi film in arrivo nel 2024! Ecco quali potrebbero essere

Dopo la conferma che Eternals debutterà in esclusiva al cinema, è arrivata un'altra importante notizia sul fronte Marvel/Disney. Come riportato da Variety, la Casa di Topolino ha annunciato le date di uscita di ben quattro nuovi film del Marvel Cinematic Universe in arrivo nel 2024.

Le pellicole in questione sono previste per il 16 febbraio, il 3 maggio, il 26 luglio e il 28 novembre, ma di quali titoli si tratta?

Al momento i film annunciati ufficialmente dai Marvel Studios a non aver ancora ricevuto una data di uscita sono tre: I Fantastici 4, Blade e Deadpool 3 (che ricordiamo essere passato alla Disney in seguito all'acquisizione di 20th Century Fox), i quali corrispondo ai tre slot Marvel ancora liberi del 2023 (28 luglio, 6 ottobre, 20 novembre).

A questo punto il 2024 potrebbe essere tutto dedicato a film ancora da svelare, e in principale candidato è ovviamente il Captain America 4 con protagonista Anthony Mackie, dato che il suo sviluppo è stato orami confermato da tutte le principali fonti di informazioni di Hollywood. Inoltre, data la sua assenza senza precedenti dalla fase 4, potremmo trovarci di fronte ad un imminente annuncio del tanto atteso Avengers 5 che potrebbe occupare la classica data di maggio.

Nel frattempo, Disney ha anche fissato la data di uscita del live-action de La Sirenetta.