Marvel, annunciate nuove date: come cambia il calendario uscite della Saga del Multiverso?

In queste ore i Marvel Studios hanno cambiato il calendario uscite apportando numerose modifiche agli appuntamenti con i prossimi titoli del Marvel Cinematic Universe previsti per il grande schermo.

A questa nuova 'danza' di date d'uscita hanno partecipato Avengers: Secret Wars, che è passato dal 6 novembre 2025 al 1 maggio 2026, Fantastici 4, slittato dall'8 novembre 2024 al 14 febbraio 2025, Blade, rinviato al 6 settembre 2024 di quasi un anno rispetto al 3 novembre 2023 inizialmente previsto, e infine Deadpool 3, di circa due mesi dal 6 settembre 2024, infatti, bensì l'8 novembre 2024. Inoltre, sono state comunicate anche nuove date per due film Marvel senza titolo: un titolo precedentemente datato 14 febbraio 2025 è stato rinviato al 7 novembre 2025, mentre un altro precedentemente datato 1 maggio 2026 è stato per ora rimosso dal programma delle uscite.

I cambiamenti più importanti dunque riguardano la durata complessiva della Saga del Multiverso, che adesso si allungherà fino al 2026 e non terminerà nel 2025 come invece comunicato durante il Comic-Con di San Diego; di riflesso, i fan saranno costretti ad annullare l'abbuffata di titoli super-attesi che avrebbe caratterizzato il cosiddetto 'anno magico del MCU': al Comic-Con infatti venne annunciato che Fantastici 4, Avengers 5 e Avengers 6 sarebbero usciti nel giro di un anno, tra novembre 2024 e novembre 2025, ma adesso con lo slittamento di Fantastici 4 e soprattutto di Secret Wars al febbraio 2025 e al maggio 2026 bisognerà aspettare qualche mese in più.

Qui sotto il nuovo calendario dei Marvel Studios:

What If...? Season 2 (primi mesi del 2023)

(primi mesi del 2023) Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 febbraio 2023)

(17 febbraio 2023) Secret Invasion (primavera 2023)

(primavera 2023) Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5 maggio 2023)

(5 maggio 2023) Echo (primavera 2023)

(primavera 2023) The Marvels (28 luglio 2023)

(28 luglio 2023) Loki 2 (estate 2023)

(estate 2023) X-Men '97 (autunno 2023)

(autunno 2023) Ironheart (seconda parte del 2023)

(seconda parte del 2023) Agatha: Coven of Chaos (seconda parte del 2023)

(seconda parte del 2023) Daredevil: Born Again (2024)

(2024) Captain America: New World Order (3 maggio 2024)

(3 maggio 2024) Thunderbolts (26 luglio 2024)

(26 luglio 2024) Spider-Man: Freshman Year (2024)

(2024) Blade (6 settembre 2024)

(6 settembre 2024) Marvel Zombies (2024)

(2024) Deadpool 3 (8 novembre 2024)

(8 novembre 2024) Fantastic Four (14 febbraio 2025)

(14 febbraio 2025) Avengers: The Kang Dynasty (2 maggio 2025)

(2 maggio 2025) Film Marvel senza titolo (25 luglio 2025)

(25 luglio 2025) Film Marvel senza titolo (7 novembre 2025)

(7 novembre 2025) Film Marvel senza titolo (13 febbraio 2026)

(13 febbraio 2026) Avengers: Secret Wars (1 maggio 2026)

(1 maggio 2026) Film Marvel senza titolo (24 luglio 2026)

(24 luglio 2026) Film Marvel senza titolo (6 novembre 2026)

Continuate a seguirci per tutte le novità in arrivo dal mondo Marvel.