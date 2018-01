Marvel annuncia ufficialmente l'uscita del primo singolo di Black Panther: The Album!

, sta per uscire e adesso la Marvel ha annunciato il rilascio del primo singolo ispirato al cinecomic Marvel Cinematic Universe con protagonista l'eroe Pantera Nera

Ecco una nuova compilation in uscita, dal titolo Black Panther: The Album, che sarà disponibile non appena il cinefumetto diretto da Ryan Coogler, Black Panther appunto, sarà in sala, a partire dal prossimo 16 febbraio.

Dopo averci fatto un po' penare, la Marvel ha finalmente annunciato l'uscita dell'album Black Panther, che contiene musica ispirata al film di Ryan Coogler. La compilation sarà curata e prodotta da Kendrick Lamar e Anthony "Top Dawg" Tiffith.

"Black Panther dei Marvel Studios è fantastico, a partire dal cast fino al regista. L'importanza di questo film sta nel fatto che unisce arte e cultura in un matrimonio perfetto e sono incredibilmente onorato di poter mettere a disposizione dei Marvel Studios e di Ryan Coogler la mia conoscenza nella produzione discografica e nella scrittura musicale," ha detto Lamar.

Qui sopra potete ascoltare il primo singolo, intitolato "All The Stars", di Kendrick Lamar e SZA.

Sinossi: "Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Black Panther arriva in Italia il 16 febbraio 2018.