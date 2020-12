Marvel annuncia Fantastici 4! Il nuovo film sarà diretto da Jon Watts!

Kevin Feige chiude col botto una presentazione a dir poco fiammante per il futuro del Marvel Cinematic Universe: proprio agli sgoccioli del panel dei Marvel Studios per il Disney Investor Day, infatti, è stato annunciato ufficialmente Fantastic 4.

Il nuovo film dedicato alla celebre famiglia di supereroi Marvel, il primo che farà parte del Marvel Cinematic Universe, sarà diretto da Jon Watts, già regista per Marvel Studios di Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man 3.

Il progetto era già stato anticipato da Kevin Feige durante il San Diego Comic-Con del 2019 ed è reso possibile dall'acquisizione Disney-Fox: si tratta del terzo reboot cinematografico per i Fantastici Quattro, che esordirono al cinema nel 1994 e ci tornarono successivamente per altre due volte, prima a inizio millennio con Fantastici Quattro e il sequel Fantastici Quattro e Silver Surfer, e poi col disastroso reboot del 2015 Fantastic Four, che non ottenne i risultati sperati né dal punto di vista della critica né dal punto di vista commerciale.

