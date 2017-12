Marvel annuncia il franchise d'animazione Marvel Rising!

Laha annunciato un nuovo progetto d'animazione ispirato ai fumetti della Casa delle Idee e denominato. Il tutto partirà con una serie di sei corti da 4 minuti che ci introdurranno alle protagoniste, per poi avere un film d'animazione in arrivo nel 2018.

Il film d'animazione sarà titolato Marvel Rising: Secret Warriors e, al momento, non ha ancora un distributore.

Nella pellicola, un team di eroi della Marvel dovrà affrontare un temibile nemico, che porterà scompiglio all'interno del loro Universo. Il cast vocale sarà composto da Dove Cameron nei panni di Gwen Stacy/Ghost-Spider (ex Spider-Gwen); Chloe Bennet nei panni di Daisy Johnson/Quake, ruolo che interpreta in live-action in Agents of S.H.I.E.L.D.; Tyler Posey nel ruolo di Dante Pertuz/Inferno; Booboo Stewart come Victor Kohl/Exile; Kathreen Khavari nel ruolo di Kamala Khan/Miss Marvel; Cierra Ramirez come America Chavez; Milana Vayntrub come Doreen Green/Squirrel Girl, ruolo che interpreterà realmente in live-action in New Warriors; Kamil McFadden come Rayshaun Lucas/Patriot; Skai JacksFron nel ruolo di Gloria 'Glory' Grant; Kim Raver come Carol Danvers/Captain Marvel; Steven Weber nel ruolo del Capitano George Stacy; Ming-Na Wen come Hala; Dee Bradley Baker nel doppio ruolo di LockJaw degli Inumani e Tippy Toe, l'amico di Squirrel Girl.

Qui sotto trovate un primo artwork ed un video dietro le quinte dal progetto. Il franchise è prodotto da Joe Quesada, Dan Buckley, Cort Lane e Eric Radomski insieme a Stan Lee, Sana Amanat e Marsha Griffin. Il film e i corti sono diretti da Alfred Gimeno e scritti da Mairghread Scott.