Marvel annuncia la figlia di Blade, in tempo per il film?

Mentre continuano a susseguirsi indiscrezioni su Blade, il nuovo film MCU con protagonista Mahershala Ali, dall'altra parte della barricata ovvero quella dei Marvel Comics, viene presentato un personaggio che potrebbe addirittura essere incluso nella nuova produzione cinematografica.

Brielle, che ha fatto solo una piccola apparizione finora, otterrà finalmente una storyline degna di nota. La nuova miniserie racconterà proprio le vicende di questa eroina recentemente creata ma di cui si parla ormai da diverso tempo.

Già nel 2015, durante All New, All Different al Diurno si era parlato di un ruolo paterno per Blade, prospettando l'ingresso in scena di Fallon Grey, una ragazza di sedici anni originaria dell’Oregon che successivamente avrebbe compreso di essere la figlia del cacciatore di vampiri. Come sappiamo, la realizzazione della serie di Blade di Seeley non si è mai concretizzata, soprattutto per via del duro scontro dell'autore con i lettori che non vedevano di buon occhio un bianco alla guida di un fumetto dedicato ad un personaggio di colore.

Con l'ammazzavampiri che gioca un ruolo di primo piano nell'attuale miniserie Midnight Suns e l'arrivo del film dedicato a Blade, non c'è momento migliore per presentare Bloodline ufficialmente che, si occuperà non solo dei suoi superpoteri ma anche dei vari problemi adolescenziali mentre impara da suo padre cosa significa essere un vero cacciatore.