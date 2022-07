Marvel, ancora annunci: svelate nuove date di uscita, per la Fase 6 e pure la Fase 7!

Ancora sconvolti per tutti gli annunci Marvel al Comic Con, i fan saranno sorpresi nello scoprire che le sorprese targate MCU non sono finite qui: in queste ore, infatti, la Disney ha annunciato nuove date d'uscita per i film Marvel Studios.

Le date in questione sono per sei progetti non ancora annunciati, e vanno dalla Fase 6 alla Fase 7, ancora totalmente avvolta dal mistero. In questi giorni i piani del Marvel Cinematic Universe sono diventati molto più chiari, dopo che Kevin Feige ha spiegato che la Fase 4 terminerà a novembre con Black Panther Wakanda Forever e la Fase 5 andrà avanti fino a Thunderbolts, che uscirà nel 2024. La Fase 6 con Fantastic 4 Avengers 5 e Avengers 6 occuperà il 2025, e adesso conosciamo anche le date d'uscita dei numerosi progetti che ne faranno parte.

Il calendario della Disney infatti è stato aggiornato con un misterioso film MCU per il 14 febbraio 2025 e un altro per il 25 luglio 2025, che uscirà tra Avengers: The Kang Dynasty (maggio) e Avengers: Secret Wars (novembre). Quel che è ancora più interessante però è che le nuove date di uscita si estendono anche oltre Secret Wars e la conclusione della Fase 6, con quattro nuovi slot per la Fase 7: questi film usciranno il 13 febbraio, il 1 maggio, il 24 luglio e il 6 novembre 2026.

Le date di uscita confermano poi che, anche dopo la conclusione della Saga del Multiverso, i Marvel Studios continueranno a distribuire 4 film all'anno nelle sale cinematografiche. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!