Marvel svelerà 7 attori clamorosi al D23? Nel rumor anche Henry Cavill e Denzel Washington

I fan hanno già iniziato a domandarsi quali saranno gli annunci della Marvel al D23 di sabato prossimo, ma il giornalista radiofonico Emmet Kennedy in queste ore ha sconvolto i social con un tweet che ha immediatamente attirato l'attenzione di chiunque.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, Kennedy sostiene di aver ottenuto informazioni verificate e attendibili riguardo i nomi degli attori che la Marvel ha già messo sotto contratto per la Fase 5: si tratterebbe - il condizionale è d'obbligo, per carità - di alcuni degli attori più famosi del mondo, come John Boyega della saga di Star Wars, Jodie Comer di The Last Duel, gli amatissimi John Krasinski e Giancarlo Esposito, l'attrice emergente e sempre più al centro dell'attenzione Daisy Edgar-Jones e addirittura Henry Cavill e Denzel Washington. Secondo quanto riferito da Kennedy, tutti queste star fanno già parte del MCU avendo già firmato i rispettivi contratti, e saranno tutti annunciati ufficialmente durante il D23 (alcuni di loro, secondo il giornalista, saranno addirittura presenti sul palco durante l'evento).

Vale la pena di notare che recentemente Giancarlo Esposito ha confessato numerosi incontri con la Marvel per un grosso ruolo nel MCU, mentre il nome di Jodie Komer è spuntato fuori da un rumor riguardante il casting di Fantastici Quattro per la parte di Sue Storm. Allo stesso tempo, il nome di Denzel Washington dovrebbe sorprendere un po' tutti, fan e addetti ai lavori, mentre vedere John Krasinski ed Henry Cavill nella lista certamente manderà molti appassionati in fibrillazione (sebbene un ingresso di quest'ultimo nel MCU potrebbe significare un addio definitivo alla parte di Superman).

Chiaramente c'è sempre la possibilità che Kennedy abbia ricevuto informazioni imprecise, dunque per il momento sarebbe bene prendere queste indiscrezioni con le pinze. L'unica cosa certa è che la D23 si avvicina e i Marvel Studios sembrano non essere appagati dalla presentazione della Saga del Multiverso che ha fatto tremare il Comic-Con appena qualche settimana fa: l'evento, lo ricordiamo, è fissato per sabato 10 settembre alle 19:00 ora italiana, assicuratevi di tornare su questi canali per seguirci in diretta!