Marvel, Amanda Seyfried dice no: 'Non voglio fare film di supereroi, ecco perché'

Con la progressiva crescita del fenomeno dei cinecomic abbiamo visto alcuni dei volti più importanti di Hollywood salire sulla giostra da entrambi i lati, da Robert Downey Jr. a Scarlett Johansson, passando per Ben Affleck, Henry Cavill, Benedict Cumberbatch e tanti altri. Qualcuno, però, non sembra essere interessato alla cosa.

Stiamo parlando di Amanda Seyfried: la star di Mank, pur rispettando il genere e riconoscendone il valore, ha ammesso che non amerebbe l'idea di recitare ogni giorno davanti a un green screen e, in generale, di prender parte a film così incentrati sull'azione e gli stunt.

"Penso che i film di supereroi siano fantastici, puoi lasciarti trasportare in questo meraviglioso mondo che non esiste. E penso che sia davvero bello per i ragazzi, durante la loro crescita. Ma non ho interesse a recitare in maniera così fisica, o a fare quel tipo di sforzo d'immaginazione ogni giorno. Non sono una grande fan del green screen. Voglio divertirmi quando lavoro. E quindi c'è questa nuvola che pende sulla mia testa dall'inizio della mia carriera e non so quando se ne andrà. Ma alla fine va bene, il mio agente ha fiducia in me e sa che quella non è roba che va bene per tutti" ha spiegato Seyfried con molta sincerità.

